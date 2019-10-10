Хоч Бредлі Купер розійшовся з Іриною Шейк, про дочку Лею він ніколи не забуває!



Папараці «зловили» 44-річного актора в Нью-Йорку, де він останнім часом живе, а все заради дворічної дочки Леї. Зоряний тато з малятком розчулили перехожих. Бредлі повів Лею на прогулянку по осінньому Нью-Йорку. Він вибрав для повсякденного виходу синій бомбер і брюки цегляного кольору.



Лея була одягнена в сірий комбінезон і білі черевички. На голові у неї красувався хвостик з шпилькою у вигляді бантика. Під час прогулянки дівчинка заснула на плечі у Бредлі. Він її ніжно обійняв і зворушливо доторкнувся щокою до її лоба. Сам же актор виглядав втомленим і сумним.







