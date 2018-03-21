|Алла Пугачова перелякала шанувальників поганим станом здоров"я (ФОТО)
|21.03.2018 17:00
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Відома співачка Алла Пугачова днями здивувала шанувальників помітно втомленим виглядом, тож у мережі фани почали буквально розводити паніку, запитуючи, що не так з Примадонною?
68-річна співачка не оминула нагоди і відповіла у мережі дописом: "Я старію і досить різко. Організм дає збій. Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива і повинна жити заради маленьких дітей. Бажаю вам щастя і довгих років життя. Не старійте якомога більше ані душею, ані тілом. Відправляйте свою отруту і злобу на боротьбу з проблемами у житті більш важливими, ніж моє старіння та неміч", - написала зірка.
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