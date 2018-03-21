|У кого більший? Вагітна Шоптенко і Юрій Ткач помірялися животами (ФОТО)
|21.03.2018 17:22
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Відома хореограф Олена Шоптенко очікує на первістка, втім, як і чимало селебрітіс - майбутніх матусь, зірка не сидить вдома навіть на солідному терміні вагітності - напередодні Шоптенко можна було побачити у Національній опера на прем'єрі балету.
Також на подію прийшов і гуморист Юрій Ткач, колега Олени по шоу "Танці з зірками". Селебрітіс позували фотографам і навіть "помірялися" животиками - вагітна Шоптенко явно виграє!
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