|На зло Шейк: Леді Гага і Бредлі Купер в трейлері нового фільму
|11.10.2019 00:12
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Леді Гага і Бредлі Купер так переконливо зіграли закоханих у фільмі «Зірка народилася», що фанати заговорили про їхні стосунки в реальному житті: вони звинувачували співачку в розриві Купера з Шейк і обговорювали можливі заручини зірок. Здається, чутки вщухли зовсім недавно, але тепер обидві зірки з'явилися в трейлері до документального фільму How To Be: Mark Ronson. І це тільки розпалило інтерес шанувальників!
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