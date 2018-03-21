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Ірина Федишин у яскравому бікіні похизувалася стрункою фігурою (ФОТО)
21.03.2018 19:52
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Відома співачка Ірина Федишин, яку зовсім скоро можна буде побачити у шоу "Голос країни" у складі команди Джамали, разом зі синами та чоловіком днями повернулася з відпочинку у Єгипті.

У Інстаграмі зірки можна побачити чимало світлин з відпустки, на яких зіркова матуся хизується чудовою фігурою.

"Ми вже вдома, та фото з відпочинку залишились! Найбільше я отримала задаволення не від моря, а від часу проведеного разом зі сім’єю! Я, навіть телефон залишила вдома, щоб весь час приділити діткам. Це були неймовірні дні! Мої синочки, моя найбільша радість", - написала в мережі зірка.

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