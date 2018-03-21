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"З гарною жінкою помолодів": Юрій Горбунов показав себе у молодості (ФОТО)
21.03.2018 22:14
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Відомий актор та телеведучий Юрій Горбунов вже не вперше тішить шанувальників по-справжньому раритетними фото - якщо не з часів школи, то з перших кар'єрних кроків.

Днями в Інстаграмі актора з'явилося старе фото, на якому його майже не впізнати - пишні кучері і повненькі щічки. Шанувальники із гумором сприйняли світлину, додавши у коментарях, що зараз Горбунов виглядає набагато красивішим і подякували за це Осадчій, адже "з гарною жінкою лише молодіти!"

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 17 Бер 2018 р. о 1:50 PDT


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