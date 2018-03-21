|Зірка "Величного століття" показала, як виглядала до пластичної операції (ФОТО)
|21.03.2018 23:45
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Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття. Роксолана", яка зіграла головну героїню - українку Настю Лісовську, днями вразила своїх шанувальників, поділившись з ними фото, на якому вона позує ще до пластичних операцій.
ЗМІ неодноразово говорили про те, що актриса "попрацювала" над скулами та носом, тож тепер можна побачити пряме цьому підтвердження. Втім, впевнені фани, Мер'єм виглядає чарівно і до, і після операцій.
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