|Жанна Бадоєва поділилась ніжним фото з третім чоловіком (ФОТО)
|22.03.2018 07:33
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Відома телеведуча Жанна Бадоєва, яка днями відсвяткувала день народження, в честь свята поділилася з шанувальниками доволі рідкісним кадром зі своїм третім чоловіком - Василем Мельничином, з яким кілька років поспіль мешкає у Італії.
На фото пара сидить, обіймаючись, та п'є вино. "Найкращий день", - підписала коротко іменинниця.
Більш багатослівним у цей день був колишній чоловік Жанни - Алан Бадоєв, який опублікував дуже зворушливий допис-вітання.
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