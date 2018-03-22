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Жанна Бадоєва поділилась ніжним фото з третім чоловіком (ФОТО)
22.03.2018 07:33
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Відома телеведуча Жанна Бадоєва, яка днями відсвяткувала день народження, в честь свята поділилася з шанувальниками доволі рідкісним кадром зі своїм третім чоловіком - Василем Мельничином, з яким кілька років поспіль мешкає у Італії.

На фото пара сидить, обіймаючись, та п'є вино. "Найкращий день", - підписала коротко іменинниця.

Більш багатослівним у цей день був колишній чоловік Жанни - Алан Бадоєв, який опублікував дуже зворушливий допис-вітання.

Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 18 Бер 2018 р. о 6:58 PDT


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