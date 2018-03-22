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Маленька донька Лілії Ребрик з"явилася на подіумі (ФОТО)
22.03.2018 20:23
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Лілія Ребрик, відома українська телеведуча та актриса, зовсім скоро вдруге стане мамою - у неї та Андрія Дикого має народитись друга донечка. Поки пара чекає поповнення, у мережі хвастать досягненнями старшої вже доньки Діани.

Дівчинка, схоже, підростає не менш талановитою, ніж зіркові батьки - Діану можна було побачити на телеканалі у ранковому маминому шоу, а днями дівчинка з'явилася на подіумі, представляючи дитячу колекцію вбрання.

"Справжні леді завжди тримають спину рівно!!!", - підписала горда матуся фото Діани.

Справжні леді завжди тримають спину рівно!!! Діана в сукні нашого улюбленого бренду @_miss_dm ❤️
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