



Лілія Ребрик, відома українська телеведуча та актриса, зовсім скоро вдруге стане мамою - у неї та Андрія Дикого має народитись друга донечка. Поки пара чекає поповнення, у мережі хвастать досягненнями старшої вже доньки Діани.



Дівчинка, схоже, підростає не менш талановитою, ніж зіркові батьки - Діану можна було побачити на телеканалі у ранковому маминому шоу, а днями дівчинка з'явилася на подіумі, представляючи дитячу колекцію вбрання.



"Справжні леді завжди тримають спину рівно!!!", - підписала горда матуся фото Діани.



Справжні леді завжди тримають спину рівно!!! Діана в сукні нашого улюбленого бренду @_miss_dm ❤️



культура шоубиз и культура тримають завжди леді спину рівно Теги: діти та сім\'я