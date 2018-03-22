|Не схожа на себе: Настя Каменських здивувала стильною стрижкою (ФОТО)
|22.03.2018 21:55
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Ще з виходом першого тизеру кліпу "Дай мне", Настя Каменських здивувала шанувальників зміною іміджу - замість довгого та кучерявого волосся тепер співачка демонструє випрямлене та стильне подовжене каре.
Днями зірка, повідомляючи про вихід кліпу, поділилась ще кількома кадрами з новою стрижкою.
"Настя з кожною хвилиною все прекрасніша!", "Яка чудова стрижка, як вам личить!", - пишуть захоплені шанувальники.
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