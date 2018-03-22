Погода, Новости, загрузка...
Не схожа на себе: Настя Каменських здивувала стильною стрижкою (ФОТО)
22.03.2018 21:55
6145_nk4.jpg (17.83 Kb)

Ще з виходом першого тизеру кліпу "Дай мне", Настя Каменських здивувала шанувальників зміною іміджу - замість довгого та кучерявого волосся тепер співачка демонструє випрямлене та стильне подовжене каре.

Днями зірка, повідомляючи про вихід кліпу, поділилась ще кількома кадрами з новою стрижкою.

"Настя з кожною хвилиною все прекрасніша!", "Яка чудова стрижка, як вам личить!", - пишуть захоплені шанувальники.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 19 Бер 2018 р. о 4:09 PDT



Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 22 Бер 2018 р. о 6:24 PDT


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить