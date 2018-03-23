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Емілі Ратажковскі показала провокаційно "голі" світлини з відпочинку (ФОТО)
23.03.2018 00:54
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Схоже, що супермодель Емілі Ратажковскі націлена на однотонну засмагу: зірка саме відпочиває з новоспеченим чоловіком у Юті, і днями поділилася кількома провокаційними кадрами.

На фото Емілі позує цілком оголеною, прикриваючи інтимні місця руками. Зрештою, шанувальники не вперше бачать такі світлини у Інстаграмі зірки і до відвертості звикли, вкотре охрещуючи Емілі "венерою" та справжньою красунею.

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