|Фотофакт: Майлі Сайрус обіймається з новим хлопцем
|11.10.2019 22:05
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Ну а сьогодні Сайрус вперше виклала в Stories фотографію з Коді, на якій обіймає нового бойфренда у ванній (коли вони встигли з'їхатися?). Пізніше, правда, знімок зник з «Історій», зате залишилося відео, де вона вмивається, а Сімпсон знімає це на камеру.
І шанувальників, звичайно, хвилює, що про це думає екс-чоловік співачки, Ліам Хемсворт, з яким вони були разом практично десять років, а два місяці тому оголосили про розлучення.
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