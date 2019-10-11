Майлі Сайрус і Коді Сімпсон налаштовані серйозно: вони цілуються у всіх на очах, признаються один одному в любові в Instagram, а ще він весь час провів з коханою і її мамою в лікарні, коли Майлі госпіталізували.



Ну а сьогодні Сайрус вперше виклала в Stories фотографію з Коді, на якій обіймає нового бойфренда у ванній (коли вони встигли з'їхатися?). Пізніше, правда, знімок зник з «Історій», зате залишилося відео, де вона вмивається, а Сімпсон знімає це на камеру.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений miley ray cyrus (@everythingmiley) 10 Жов 2019 р. о 5:59 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений miley ray cyrus (@everythingmiley) 10 Жов 2019 р. о 11:12 PDT



І шанувальників, звичайно, хвилює, що про це думає екс-чоловік співачки, Ліам Хемсворт, з яким вони були разом практично десять років, а два місяці тому оголосили про розлучення.

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