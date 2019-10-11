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Фотофакт: Майлі Сайрус обіймається з новим хлопцем
11.10.2019 22:05
Майлі Сайрус і Коді Сімпсон налаштовані серйозно: вони цілуються у всіх на очах, признаються один одному в любові в Instagram, а ще він весь час провів з коханою і її мамою в лікарні, коли Майлі госпіталізували.

Ну а сьогодні Сайрус вперше виклала в Stories фотографію з Коді, на якій обіймає нового бойфренда у ванній (коли вони встигли з'їхатися?). Пізніше, правда, знімок зник з «Історій», зате залишилося відео, де вона вмивається, а Сімпсон знімає це на камеру.

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Допис, поширений miley ray cyrus (@everythingmiley)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений miley ray cyrus (@everythingmiley)



І шанувальників, звичайно, хвилює, що про це думає екс-чоловік співачки, Ліам Хемсворт, з яким вони були разом практично десять років, а два місяці тому оголосили про розлучення.

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