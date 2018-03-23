|Мі-мі-мі дня: Володимир Остапчук заколисує новонародженого сина (ВІДЕО)
|23.03.2018 07:37
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Зірка "Євробачення-2017" та ведучий шоу "Ревізор. Міста" 19 березня вдруге став батьком - у одній з клінік США його армия Олена народила сина, якого зіркові батьки назвали Еваном-Олександром.
Перша світлина облетіла таблоїди ледь не через кілька годин після народження хлопчика, а напередодні в мережі опублікували зворушливе відео, на якому зірковий татусь колише малюка на руках.
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