|Віра Брежнєва у відвертому вбранні позує з чоловіком-красунчиком
|12.10.2019 08:01
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Одним з нарядів стало екстремально коротке плаття з оголеними плечима, доповнене білою асиметричною вставкою. Брежнєва сексуально позувала на дивані, прийнявши красиву позу і демонструючи довгі стрункі ноги. «Родзинкою» образу стали лимонно-жовті босоніжки на шпильці, доповнені сріблястою перемичкою на щиколотці. Едгардо Озоріо вибрав образ до пари - небесно-блакитну сорочку і брючну двійку темно-сапфірового відтінку.
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