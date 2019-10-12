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Віра Брежнєва у відвертому вбранні позує з чоловіком-красунчиком
12.10.2019 08:01
На фотосесії в Мілані 37-річна Віра Брежнєва приміряла відразу кілька розкішних нарядів. Для яскравих кадрів були обрані колоритні види італійського півночі.

Одним з нарядів стало екстремально коротке плаття з оголеними плечима, доповнене білою асиметричною вставкою. Брежнєва сексуально позувала на дивані, прийнявши красиву позу і демонструючи довгі стрункі ноги. «Родзинкою» образу стали лимонно-жовті босоніжки на шпильці, доповнені сріблястою перемичкою на щиколотці. Едгардо Озоріо вибрав образ до пари - небесно-блакитну сорочку і брючну двійку темно-сапфірового відтінку.

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