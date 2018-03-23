|Високі підбори і стильне вбрання: донька Фреймут дебютувала на подіумі (ФОТО)
|23.03.2018 12:44
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Днями у столичному готелі відбувся Junior Fashion week, в межах якого було JFW Main event - головне шоу української дитячої Тижня моди.
На подіум вийшли непрофесійні моделі, діти селебрітіс - зокрема донька телеведучої Ольги Фреймут - Злата, дочка відомого спортсмена Ельбруса Тадеєва - Єва, донька телеведучої Даші Трегубової - Поліна, внучки співачки Оксани Білозір - Ліза і Анна-Марія, донька актриси і ведучої Лілії Ребрик - Діана.
Злата вийшла на сцену у світлинх джинсах та голубій сорочці, доповнивши образ туфлями на високих підборах.
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