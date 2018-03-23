|Справжній серцеїд: Софія Ротару похвалилася дорослим внуком (ФОТО)
|23.03.2018 16:01
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Відома співачка Софія Ротару майже не розповідає про особисте життя і не ділиться світлинами родини, втім, днями зробила виняток і показала свого онука Анатолія, який сьогодні святкує свій день народження.
"Сьогодні нашому Анатолію виповнюється 24 роки! Хороший мій, будь здоровий і щасливий! І нехай удача ніколи не покидає тебе!", - підписала бабуся фото. Чи варто й казати, що шанувальниці у захваті?
"24 роки Анатолію! Син, будь здоровий і щасливий!", - написав Руслан Євдокименко.
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