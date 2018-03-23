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Невже весілля? Зірка "Величного століття" похизувалася сукнею нареченої (ФОТО)
23.03.2018 17:33
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Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття. Роксолана", схоже, зібралась заміж: світлиною, на якій вона позує у весільній сукні, актриса заінтригувала фанів днями.

Не так давно ЗМІ заявили, що актриса закрутила роман з власником яхт-клубу Альпі Озджаном. Хоча в Інстаграмі зірки не так багато спільних фото з Альпі, фани підозрюють, що саме за нього зібралась заміж Мер'єм, тим більше під фото у білій сукні красуня додала хештеги "сюрприз" і "зовсім скоро".

Очікуємо новин!

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