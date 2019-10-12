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Кім Кардашьян приміряла дуже сексуальну білизну (Фото)
12.10.2019 21:03
38-річна Кім повернулася з поїздки до Вірменії і відразу ж приступила до роботи.

Зірка приміряла комплект білизни зі своєї колекції, яка ще не надійшла в продаж, але вже можна зробити попереднє замовлення. Кім позувала, сидячи на підлозі, в молочного кольору бра на тонких бретелях і трусиках, доповнивши ніжний образ затишними в'язаними шкарпетками в тон.

Кім продемонструвала не тільки білизну, але і своє струнке підтягнуте тіло з спокусливими вигинами. Вона розпустила своє довге волосся і нанесла яскравий макіяж.

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