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Новий "холостяк" Рожден Анусі змінив правила проекту (ФОТО)
23.03.2018 18:42
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Вже сьогодні відбудеться третій ефір шоу "Холостяк-8", втім стало відомо, що Рожден Анусі, який цього сезону є найбажанішим чоловіком дівчат, вирішив змінити правила.

Дівчата з Холостяком у новому випуску відправляються на Закарпаття і Рожден саме тут запропонує дівчатам нетрдиційну троянду - білого кольору, яка означатиме, що дівчина зможе вирушити на побачення замість суперниці.

"Для мене ця троянда значить вкрасти побачення", - говорять дівчата.

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