Ось уже кілька тижнів всі стежать за станом Анастасії Заворотнюк. Нещодавно в Мережі з'явилася фейкова новина про смерть актриси, тоді з офіційною заявою виступив директор зірки Стас Хрістов.



«Анастасія Заворотнюк і її оточення просять припинити спекуляції навколо її здоров'я і закликають людей вірити тільки тій інформації, яка з'являється в офіційних ЗМІ. Ми просимо поважати рішення актриси і її сім'ї», - повідомив він.



Сім'я Заворотнюк прокоментувала фейкову новину про стан зірки:



«Ми щиро вважаємо, що радістю важливо ділитися, а важкі ситуації кожен переживає по-своєму і має на це повне право. І це право необхідно поважати, воно - в пріоритеті перед всякою цікавістю і нетерпінням. Ми не готові до візитів непрошених гостей, вважаємо неприпустимим, коли представники різних видань чатують біля лікарні або будинку, лізуть через паркани, блокують машини родичів і направляють їм камери в обличчя; коли намагаються прорватися через пост охорони, наплювавши на спокій відвідувачів і співробітників лікувального закладу; коли шукають «інсайдерів», готових продати фото хворої людини. Ми хочемо, щоб країна знала своїх «героїв» в обличчя. Заголовки, з якими сьогодні виходить преса - знову за межею добра і зла. Приклади в каруселі. І ми офіційно заявляємо: ні, це неправда!!!»



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 11 Жов 2019 р. о 7:41 PDT

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