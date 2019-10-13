|Кейт Міддлтон раптово звільнила свою особисту помічницю
|13.10.2019 05:59
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Софі і Кейт вчилися разом на факультеті історії мистецтв школи Сент-Ендрюс. Поруч з дружиною принца Вільяма Софі пропрацювала 7 років! Вона часто супроводжувала королівську пару під час закордонних турів.
«Софі багато працювала на Кейт. Вона обожнювала свою роботу і багатьом жертвувала заради неї. І ніколи не заперечувала проти чорної роботи», - цитує слова друзів дівчини DailyMail.
Джерело, наближене до королівського палацу, повідомило, що причиною звільнення помічниці герцогині стало скорочення штату.
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