37-річна Кейт Міддлтон залишилася без особистої помічниці. Герцогиня Кембриджська звільнила 32-річну Софі Агнью після того, як дівчина повернулася з весільної подорожі.



Софі і Кейт вчилися разом на факультеті історії мистецтв школи Сент-Ендрюс. Поруч з дружиною принца Вільяма Софі пропрацювала 7 років! Вона часто супроводжувала королівську пару під час закордонних турів.







«Софі багато працювала на Кейт. Вона обожнювала свою роботу і багатьом жертвувала заради неї. І ніколи не заперечувала проти чорної роботи», - цитує слова друзів дівчини DailyMail.



Джерело, наближене до королівського палацу, повідомило, що причиною звільнення помічниці герцогині стало скорочення штату.