|Альбіна Джанабаєва показала дуже пікантне фото
|13.10.2019 06:55
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Зірка поділилася знімком, на якому вона позує, тримаючи в руках половину соковитого гранату. На Альбіні чорне плаття з оголеними плечима і об'ємними рукавами-ліхтариками. Корсетний крій вбрання і екстремальне декольте підкреслили пишні груди Джанабаєвої. Артистка стояла в профіль до камери, елегантно прибираючи волосся з шиї. Така поза акцентувала увагу на плавних лініях плечей і спини і тендітних ключицях знаменитості.
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