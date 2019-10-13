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Альбіна Джанабаєва показала дуже пікантне фото
13.10.2019 06:55
40-річна Альбіна Джанабаєва багато часу приділяє догляду за собою і своїм тілом. Черговий пікантний образ співачки довів, що все не дарма.

Зірка поділилася знімком, на якому вона позує, тримаючи в руках половину соковитого гранату. На Альбіні чорне плаття з оголеними плечима і об'ємними рукавами-ліхтариками. Корсетний крій вбрання і екстремальне декольте підкреслили пишні груди Джанабаєвої. Артистка стояла в профіль до камери, елегантно прибираючи волосся з шиї. Така поза акцентувала увагу на плавних лініях плечей і спини і тендітних ключицях знаменитості.

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