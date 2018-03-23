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Тоня Матвієнко заінтригувала чималим татуванням над сідницями (ФОТО)
23.03.2018 22:05
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Відома співачка Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян майже після року з дня весілля вирушили у медовий місяць самотою, без дітей. Пара насолоджується відпочинком у Таїланді, звідки викладає чимало яскравих світлин.

Шанувальники ж помітили цікаву деталь - на одній зі світлин Тоня позує у бікіні спиною до камери і демонструє чимале татуювання над сідницями.

"Сьогодні відвідала чотири екзотичних острови. Вперше плавала під дощем. Мої очі вперше бачили таку красу!", - поділилась співачка.

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