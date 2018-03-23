|Скандальна Лобода заспівала для російського фільму (ВІДЕО)
|23.03.2018 23:28
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Скандально відома українська співачка Світлана Лобода, яка зараз у Лос-Анджелесі готується вдруге стати мамою, поділилася з шанувальниками новиною.
Зірка записала саундтрек для нового російського фільму "Гоголь. Вій", який скоро з'явиться на великих екранах.
Композиція під назвою "Лети" стала головною піснею для стрічки і уривок вже можна прослухати на сторінці Лободи в Інстаграмі.
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