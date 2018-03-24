Погода, Новости, загрузка...
Перерва тимчасова: друг Потапа й Насті дав сенсаційну заяву про дует (ФОТО)
24.03.2018 11:42
18_98l.jpg (32.13 Kb)

Дует Потапа й Насті Каменських після 11 років співпраці розпався у листопаді і дуже скоро шанувальниками стало зрозуміло, що спільної діяльності більше не буде - обидва виконавці взяли окремі псевдоніми, Настя встигла записати кілька синглів та випустити два кліпи.

Втім, днями друг зіркового дуету та режисер Леонід Колосовських заінтригував заявою, додавши, що така перерва у спільній творчій діяльності може бути тимчасовою.

"З ними я "виріс"... Ці артисти в якійсь мірі, також росли зі мною. Ми пліч-о-пліч пройшли спільний творчий шлях. Але це нормальна еволюція колективу. У Потапа і Насті є свої плани на життя, адже це два окремих артиста. Кожен з них заслужив на сольну кар'єру. Але, можливо, це лише пауза!" – розповів Леонід Колосовський.

https://24tv.ua/shoubiz_tag11299581_98.jpg (27.47 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить