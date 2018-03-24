|Володимир Зеленський мріє стати багатодітним батьком (ФОТО)
|24.03.2018 14:37
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Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою виховують 13-річну дочку Сашу і 5-річного сина Кирила, втім, виявилося, що на двох дітках пара не планує зупинятися, тож цілком можливо, що скоро ми почуємо радісну звістку про поповнення!
У новому випуску "95 кварталу" буде скетч, присвячений багатодітним батькам. У сценці Володимир Зеленський та Юрій Крапов будуть порівнювати, хто з них виявився в гіршому становищі, і що складніше - виховувати дівчат або хлопчиків.
"Я - батько вісьмох дівчат. Ви навіть не знаєте, що це таке. Коли в однієї дочки почали рости вусики, я навіть трошки зрадів", - говорив Зеленський в образі, а от за кулісами розповідає: "Я себе цілком можу уявити багатодітним батьком, - каже Володимир Зеленський. - Але вісім дітей - це звичайно важко, а ось троє малюків в сім'ї - те, що треба".
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