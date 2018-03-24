|Регіна Тодоренко перелякала шанувальників синіми губами (ФОТО)
|24.03.2018 17:36
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Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз працює на одному з російських телеканалів і веде шоу "Мейкапери", днями поділилася з шанувальниками дивним селфі.
На світлині зірка позує у оригінальному светрі з написом "оРЕГИНАльно" і синіми губами. Як виявилося, такий яскравий мейкап та напис на щоці "Хочу своє шоу", - черговий флешмоб.
Регіна закликала фанів розповісти про свої мрії таким же чином і викласти світлини з яскравим мейком. Втім, не всіх голуба помада надихнула - чимало фанів сказали, що колір Регіні не личить і вона виглядає доволі лячаюче.
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