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Ідеальний чоловік: Маша Єфросиніна показала Тимура Хромаєва (ФОТО)
24.03.2018 18:50
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Відома телеведуча та актриса Маша Єфросиніна нечасто ділиться з шанувальниками світлинами особистого життя, втім, іноді в її Інстаграмі можна побачити як найменшого сина Сашу чи доньку Нану, так і чоловіка Тимура Хромаєва.

Напередодні зокрема зірка поділилася кадром, на якому Тимур позує у стильному бежевому тренчі. Світлину Маша виклала в честь дня народження коханого.

Що й сказати, ідеальний чоловік!

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