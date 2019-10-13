Запрещенный в США фильм Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» выходит на российские экраны «Дождливый день в Нью-Йорке», кажется, 48-й по счету фильм выдающегося режиссера, четырехкратного обладателя «Оскара» Вуди Аллена. Все его предыдущие картины молниеносно расхватывались дистрибьюторами, широко выходили в мировой прокат. Но его последняя по времени лента, снятая в 2017 году, на экранах США так и не появилась. Виной тому — скандал, поднятый в свое время его бывшей женой, актрисой Миа Фэрроу, с которой они прожили вместе 13 лет и сделали вместе 13 картин. Миа обвинила режиссера в сексуальных домогательствах к их приемной дочери Дилан Фэрроу. Сама Дилан, которой сегодня 28, недавно напомнила общественности, что 21 год назад якобы стала объектом нескромных притязаний своего приемного отца. И это раскрутило маховик повторных обвинений в адрес режиссера. Вуди Аллен между тем свою вину категорически отрицает. Утверждает, что это банальная месть со стороны бывшей жены, которая подговорила их приемную дочь, настроила девочку против него. Еще в 1993-м нью-йоркский департамент соцзащиты прекратил 14-месячное расследование, не найдя доказательств сексуального насилия над Дилан Фэрроу. С тех пор в юридическом смысле ничего не изменилось. И в этом скандальном сюжете, как и в десятках других подобных дел, должна, казалось бы, радоваться презумпция невиновности. Но феминистское движение уже поставило на Аллене клеймо... Актеры, занятые в последних фильмах классика, видимо, опасаясь гнева всесильных феминисток, в большинстве своем выразили сожаление, что сотрудничали с режиссером. А компания Amazon Studios, вложившая в фильм 25 миллионов долларов, и вовсе отказалась показывать «Дождливый день» в кинотеатрах США. На помощь режиссеру пришла Европа. Первой картину Вуди Аллена показала Польша. Затем «Дождливый день» появился на экранах Испании, Греции, Италии, а вчера фильм вышел в России. Разумеется, все вменяемые люди — против сексуального насилия, да еще по отношению к детям. Но даже если допустить, что старик Вуди в чем-то виновен (а его вина, повторю, не доказана, дело даже не дошло до суда), то при чем здесь репрессии по отношению к фильму? Нужно смотреть и оценивать его экранное детище, а не исследовать пятна на фраке или пижаме. В этом смысле даже закоренелым ненавистникам Вуди Аллена не к чему придраться. Его «Дождливый день» абсолютно безгрешен, абсолютно морален. Не скажу, что гениален, но фильм можно и должно смотреть каждому, кто любит хорошее психологическое кино и достиг 16 лет. В «Дождливом дне» есть все, за что мы ценим ленты Аллена: смесь юмора и горьковатой печали, утонченной поэзии чувств и авторской иронии, интеллектуальной изысканности диалогов и точной актерской игры. В центре сюжета — история влюбленных студентов, которые приехали из престижного загородного колледжа в Нью-Йорк, чтобы провести в великом и прекрасном городе романтический уик-энд. Гэтсби — не определившийся со своей будущей профессией меланхоличный чудак, любящий музеи, старые голливудские мелодрамы, джаз, игру в покер и дождливые дни. Словом, он, как и сам 83-летний Вуди Аллен (не зря актер Тимоти Шаламе так похож на режиссера в молодости), человек, ностальгирующий по прошлому. Она (Эль Фаннинг) — само воплощение современных нравов. Будущая журналистка, падкая на сенсации, Эшли берет интервью у переживающего творческий кризис режиссера (Лив Шрайбер) и с его помощью погружается в бурный водоворот светской жизни. Провинциалка из Аризоны, она хмелеет от близости к миру селебрити, и в какой-то момент готова изменить Гэтсби с популярным актером (Диего Луна), чтобы написать резкий репортаж. Этот длинный солнечно-дождливый день, переходящий в безрадостную ночь и туманно-дымчатое утро, к финалу откроет героям глаза на себя, на любовь, на родителей, на окружающую их жизнь. Еще одним героем фильма стал сам Нью-Йорк. Сняв за последние годы ряд картин за пределами США — в Англии («Матч Поинт»), Испании («Вики Кристина Барселона»), Франции («Полночь в Париже»), Италии («Римские приключения»), Вуди Аллен вернулся в родной город, чтобы вслед за своим неувядаемым шедевром, черно-белым «Манхэттеном», еще раз воспеть его, теперь в цвете, со всей нежностью своей непреходящей любви. Эти словно промытые дождем кадры, в которых затяжные ливни чередуются с яркими снопами солнечного света, а панорамы городских небоскребов сменяются камерными планами уютных скверов, неброским интимом кафешек и баров, где звучит старомодный джаз... Нью-йоркская симфония, снятая великим оператором Витторио Стораро, не исключено, со временем будет изучаться во всех американских киношколах. Но произойдет это, судя по всему, не раньше, чем в США, наконец, схлынет морок феминистского безумия. Который, к счастью, пока не докатился до России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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