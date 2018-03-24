|Дуже самовпевнено: зірка серіалу "Школа" хоче перемогти на "Голосі країни" (ФОТО)
|24.03.2018 22:14
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Анна Трінчер - юна зірка серіалу "Школа" вже завтра з'явиться на сцені "Голосу країни-8" і позмагається за місце у команді з учасницею популярного львівського гурту Mirami Софія Кістругою.
Як зізналась актриса, планує не лише перемогти Софію, але й здобути перемогу у шоу.
"Я дуже хочу, щоб глядачі розрізняли: є акторка, яка грає Нату у серіалі "Школа", а є співачка Анна Трінчер – сольна виконавиця у "Голосі країни". Зізнаюсь, я хочу довести Джамалу до перемоги, тому буду боротися до останнього", - каже вона.
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