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Наталка Карпа відкрила ще лодин секрет про свою вагітність
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13.10.2019 20:25
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Співачка, яка родом зі Львова, Наталка Карпа - вагітна первістком. Про це вона розповіла у своєм Інстаграмі ще давніше, а тепер зірка розсекретила стать майбутньої дитини.
Кілька днів назад майбутня зіркова мама влаштувала baby shower, на якому вона разом з чоловіком дізналися, кого Наталія носить під серцем.
У Instastories співачка показала, як проходила її baby shower, і розсекретила стать дитини. Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов стануть батьками дівчинки!
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Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa)
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa)
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