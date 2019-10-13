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Наталка Карпа відкрила ще лодин секрет про свою вагітність
13.10.2019 20:25
Співачка, яка родом зі Львова, Наталка Карпа - вагітна первістком. Про це вона розповіла у своєм Інстаграмі ще давніше, а тепер зірка розсекретила стать майбутньої дитини.

Кілька днів назад майбутня зіркова мама влаштувала baby shower, на якому вона разом з чоловіком дізналися, кого Наталія носить під серцем.

У Instastories співачка показала, як проходила її baby shower, і розсекретила стать дитини. Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов стануть батьками дівчинки!



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa)


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