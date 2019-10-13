Співачка, яка родом зі Львова, Наталка Карпа - вагітна первістком. Про це вона розповіла у своєм Інстаграмі ще давніше, а тепер зірка розсекретила стать майбутньої дитини.



Кілька днів назад майбутня зіркова мама влаштувала baby shower, на якому вона разом з чоловіком дізналися, кого Наталія носить під серцем.



У Instastories співачка показала, як проходила її baby shower, і розсекретила стать дитини. Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов стануть батьками дівчинки!







Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa) 12 Жов 2019 р. о 2:06 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa) 11 Жов 2019 р. о 8:59 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наталка КАРПА (@natalkakarpa) 11 Жов 2019 р. о 4:39 PDT

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