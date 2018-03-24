



Відома співачка Оля Цибульська нечасто публікує у мережі особисті світлини - так, зірка здебільшого показує світлини, пов'язані з роботою, і лише зрідка розповідає про сина та коханого чоловіка.



Днями Оля опублікувала цікаве фото - на світлині зірка позує без краплі косметики у домашньому вбранні, а у дописі розповідає про свого сина (до слова, шанувальники досі не бачили малюка в обличчя і не знають, хто ж став обранцем Цибульської).



"Сьогодні у синульки був тотальний режим #нехочунебуду. Виставка котів не вразила, скрипку, каже, пора міняти на віолончель, а їсти подавайте йому бабусині солоні огірочки і, бажано, з тортом", - ділиться Оля.



Допис, поширений Оля Цибульская (@cybulskaya) 23 Бер 2018 р. о 12:36 PDT

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