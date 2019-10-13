Актер «Электротеатра Станиславский» рассказал «Труду», что он думает о судьбе своего героя из сериала «Триада» «Если б я был султан, то имел трех жен», — шутливая песенка из любимой комедии знакома нам с детства. Анатолий, главный герой стартовавшего на ТНТ сериала «Триада», вовсе не восточный господин, а обыкновенный россиянин, хозяин небольшого семейного кафе. Тем не менее, когда от него одновременно забеременели три женщины (в том числе жена и любовница), он предложил всем поселиться вместе. Так, наверное, бывает только в кино? Об этом мы спросили самого исполнителя главной роли 28-летнего актера «Электротеатра Станиславский» Бориса Дергачева. — Борис, что вы сами-то думаете о таком повороте в судьбе вашего героя? Жизненный сюжет или не очень? — Ну в своей личной биографии представить себе нечто подобное я не могу. Как, думаю, и большинство наших соотечественников — вообще-то мы не султаны, чтобы многоженство разводить. Но кто сказал, что в кино должны быть только на сто рядов проверенные бытием среднестатистические сюжеты? Ведь в жизни иногда случается такое, что и представить себе трудно. Из ряда вон! Я вовсе не адвокат Анатолия, но, по моему разумению, он в такой жутковатой ситуации пытается поступить порядочно. Это, конечно, очень трудно, но он старается! — Что было самым сложным во время съемок? — Самое страшное — представить на минуту, что все это на самом деле происходит с тобой самим. Даже сцена с падением с крыши, которую снимали без дублера, меня так не напугала. А еще меня волновало, как удастся наладить контакт с тремя партнершами. С одной из них, Любовью Аксеновой, я уже дружил («Триада» не первый наш фильм и, надеюсь, не последний), с другой, Анастасией Калашниковой, был знаком, а вот с Дарьей холод раньше не встречался. Опасался, что Даша, куда более опытная актриса, будет давить своим авторитетом. Но страхи оказались напрасными, по-моему, все мы нашли на съемочной площадке общий язык и зажили экранной жизнью вполне гармонично. — Недавно по ТВ показали премьеру мини-сериала «Короче», где вы тоже сыграли главную роль — инфантильного, вечно рефлексирующего... даже не мужчины, а скорее парня 30 лет. Там с ним вроде ничего необычного не происходит, но картина набрала высокие рейтинги. Почему? — Да потому что мой персонаж умеет иронизировать над самыми будничными ситуациями, в которых оказывается. А телезрителям нетрудно узнать в нем себя и своих знакомых. Отсутствие дистанции между диваном и экраном... — Сейчас вообще-то часто слышишь, что наступило время слабых мужчин. Это так? — Да, пожалуй. Мужчины часто и зарабатывают меньше слабого пола, и не так решительны, и вообще иногда стремятся существовать в каком-то среднем роде: не он, а оно. А ведь настоящего мужика отличает как раз умение держать удары судьбы и отвечать за свои поступки. — Насколько я знаю, вы не только в теории отстаиваете этот тезис, но и на практике. Про то, как вы защищали свою коллегу из сериала «Ольга» Алину Алексееву от пьяного дебошира, написали многие СМИ... — Не стоит драматизировать тот случай, там все просто было: парень слишком много выпил и искал, к кому бы придраться... Кто из нас не сталкивался с подобным хамством? Вот видите, и актеры не исключение. — Вас уже узнают на улицах? — Иногда просят сфотографироваться на память, говорят приятные слова. Но вообще-то люди у нас деликатные и чаще не подходят, а только смотрят во все глаза. Вообще-то я не собирался в актеры — восемь лет занимался в вокальной студии и после школы подал документы в Саратовскую консерваторию имени Собинова. Но срезался на сольфеджио, пришлось поступать в этот же вуз на театральный факультет. Получилось занятно: впервые в драматическом театре я побывал, уже став студентом-актером. — Саратов — актерский город: оттуда Олег Павлович Табаков, Евгений Миронов... Не было соблазна, приехав в Москву, пойти к землякам за помощью? — Когда я уже после Саратова поступал в Школу-студию МХАТ, в приемной комиссии как раз сидел Олег Павлович Табаков, но меня туда не взяли. Хочется думать, что в нашей профессии чего-то добиваются не те, кто идет к своим на тепленькое местечко, — важны и собственные амбиции, внутренний голос. Говорят ведь, что москвичи расслаблены, потому что им не надо уезжать из дома в 18 лет и устраиваться в чужом городе. Кстати, опыт выживания в столице хорошо подготовил меня к теперешнему сложному графику с большим количеством проектов. — Вас часто видишь на экране, а сами вы телевизор смотрите? — Нет, потому что содержание нынешних телепередач мне, как правило, не близко — все эти глубокие погружения в мелкие разборки... Интересующие меня фильмы нахожу в интернете. Вот сейчас собираюсь посмотреть «Шторм» Бориса Хлебникова — мне этот режиссер очень нравится, я сам у него не раз снимался. — Какова ваша профессиональная мечта? Какие характеры вам хотелось бы сыграть? — Одно время я мечтал сыграть в военном фильме нечто пронзительное — героя, совершающего Поступок, драматическую любовную историю, где война, кровь и любовь срифмованы накрепко... Но сейчас военная тема как-то перешла в область фэнтези и приключений, а это мне не слишком близко. Мы в «Электротеатре Станиславский» играем спектакль «Письма людей, не вернувшихся с войны», основанный на подлинных документах. Участвуя в нем, я понял, что подлинная история каждого воевавшего человека куда интереснее высосанных из пальца сюжетов. Это, кстати, касается не только войны. Если приглядеться, рядом с нами немало людей, о которых мы много слышим, но мало их по-настоящему знаем. Вот, к примеру, недавно я смотрел фильм Юры Дудя про Беслан, и в нем упоминалось, что футболист ЦСКА Алан Дзагоев перечислял деньги на реабилитацию пострадавшей во время теракта девочки. И никому об этом не говорил. — Вообще-то благотворительность такой и должна быть — тихой и непубличной. — Не скажите! Такие примеры очень нужны хотя бы для того, чтобы к добрым делам подключились больше людей. Я сам помогал одному фонду, и недавно мне прислали сообщение, что мальчику, которому была нужна операция, все-таки ее сделали. Но я бы, вероятно, и не узнал об этом фонде, если бы не увидел в соцсети репост Саши Петрова. В делах благотворительности очень важно общение, чтобы деньги попадали действительно тем, кто в них нуждается, и творили настоящее добро, а не обогащали мошенников... Да что там говорить, общение между людьми — вообще первооснова жизни! Чувствуете, к каким высотам увлек нас разговор о фильме «Триада»? Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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