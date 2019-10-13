В смерти актера Марьянова обвинили директора реабилитационного центра Управление Следственного комитета РФ по Московской области завершило расследование уголовного дела о смерти актера Дмитрия Марьянова. Как сообщается на сайте ведомства, материалы переданы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Обвиняемой по делу проходит директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова. Она обвиняется по ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Свою вину она признать отказалась. Как установили следователи, с 6 по 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. 15 октября актер не раз жаловался консультантам центра и бывшим клиентам на плохое настроение и боль в ноге. Они не менее 10 раз сообщали директору учреждения о состоянии актера и необходимости его госпитализации. При этом, как считает следствие, директор центра воспрепятствовала госпитализации актера. Богданова запретила вызывать «скорую помощь», намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в своем учреждении. При этом центр не располагал медицинским персоналом для оказания соответствующей помощи. Кроме того, Богданова дала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно препараты галоперидол и феназепам. Они были приобретены у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности. Между тем, эти препараты могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача. В итоге, несмотря на запрет, видя тяжелое состояние Марьянова, «скорую помощь» вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. После этого актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. Причиной кончины Марьянова стала массивная кровопотеря, вызванная сквозным разрывом задней стенки левой общей подвздошной вены. Эксперты пришли к выводу, что при своевременной госпитализации Марьянова сразу после первых жалоб на плохое настроение ему можно было бы спасти жизнь. В рамках расследования уголовного дела было допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, шесть экспертиз, в том числе две комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы. Их заключения легли в основу обвинения. Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в больнице подмосковного города Лобни. Ему было 47 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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