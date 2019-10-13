Минулого тижня у Вероні пройшло знакове шоу бренду Calzedonia. Звичайно, весь вечір всі гості - а серед них були і Кьяра Феррані, і Тіна Кунакі, і Барбара Палвін - тільки і обговорювали, що колготки з нової колекції і подружок-моделей на подіумі. Однак нашу увагу, крім іншого, привернула група модних французьких блогерів. Майже всі дівчата прийшли на шоу і вечірку в чорних беретах. Звичайно, головний убір можна було б списати на «особливості національної моди», якби в своєму акаунті тенденцію не підтримала Емілі Ратажковскі, яка знає толк в сексуальних аксесуарах.











