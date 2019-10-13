Лиза Анохина предложила хейтерам «Игру» 12-летняя актриса, певица и топ-блогер Лиза Анохина, за жизнью и творчеством которой следят уже около 5 миллионов подписчиков в социальных сетях, выпустила лирик-видео на новый музыкальный трек «Игра». «Можешь меня хейтить, но я лишь смеюсь, ты мне не семья и ты мне не друг» - обращается Лиза к хейтерам строчками песни. Тема негатива в интернет пространстве, увы, не теряет своей актуальности. Лизе пришлось столкнуться с волной хейтинга еще в самом начале своей творческой карьеры. В своей пронзительной композиции «Открой глаза» она призывала людей быть добрее друг к другу. Однако, взрослея, Лиза все более иронично и спокойно стала относиться к виртуальным недоброжелателям. В недавнем интервью для детского приложения известного делового издания «РБК Стиль» Лиза удивила неожиданным признанием на тему отношения к негативным комментаторам. Девочка сказала, что считает хейтинг одной из форм выражения внимания и за любое внимание готова выразить благодарность. В треке «Игра» Лиза продолжает тему ироничного отношения к хейтерам, предлагая им «сыграть в игру». Либо мудрое и спокойное отношение имеет свое воздействие, либо число поклонников Лизы быстро растет, а скорее благодаря обоим факторам – новые проекты с участием Лизы Анохиной собирают все больше позитивных отзывов и одобрения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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