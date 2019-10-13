Певица Варвара отказалась от интернета Почти месяц популярная этно-исполнительница провела без глобальной сети, предпочтя ей уединение на природе в диком лесу. Варвара давно признается, что ее лучший источник вдохновения – природа. В своем загородном доме, который находится в диком лесу, за 500 км от Москвы, артистка восстанавливается после концертов и набирается энергии для будущих дел и проектов. Даже встречи с дикими животными – кабанами или медведями, не помеха отдыху. «Дикая природа, густой лес, пение птиц - все что нужно для отдыха», - говорит певица. И добавляет, что в этом году последние дни лета и осень порадовали большим количеством грибов, особенно подосиновиками и лисичками. И пока поклонники Варвары гадали, куда пропала певица, артистка, воспользовавшись нежданными каникулами, слилась с природой, предпочтя городской суете тишину и умиротворение леса. Недавно Варвара вернулась в столицу, сразу же порадовав взволнованных ее исчезновением и заждавшихся ее поклонников, новым клипом на песню «Разольется река». Этно-исполнительница также сообщила, что за это время зарядилась энергией и готова к осенним концертам. А именно – к турам по Сибири, Северу и средней полосе России. Ее концертов ждут в Красноярске, Иркутске, Ярославле, Вологде, Мурманске, Калининград е…. И, конечно, зрители увидят невероятной красоты музыкальный спектакль «Лён» в «Геликон опере» 9 и 10 ноября. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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