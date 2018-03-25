|Мамина копія: Оля Полякова похвалилася старшою донькою Машею (ФОТО)
|25.03.2018 06:49
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Відома співачка Оля Полякова виховує двох доньок - старшу Машу та молодшу Алісу. Втім, саме найстарша підростає справжнісінькою маминою копією, чим не перестає дивувати шанувальників.
Днями Полякова поділилася у мережі селфі з донькою. Дівчат й справді можна сприйняти за близнят, якби не колір волосся - на відміну від матусі Суперблондинки, Маша хизується довгою каштановою косою.
"Моя зюзька", - з любов'ю підписала фото Оля.
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