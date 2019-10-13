Съемки нового клипа Кати Ростовцевой завершились страстным поцелуем 2 октября 2019 20:57 Просмотров: 57 Прокомментируй Печатная версия Tweet Во время съемок нового клипа Кати Ростовцевой на песню «Добровольный плен» невозможно было поверить, что действительно снимается клип. Это было больше похоже на съемки настоящего боевика или триллера – реальные выстрелы, падения с высоты, ожесточённые драки с криками. Для сложных трюков были приглашены каскадёры, на площадку был завезён целый запас оружия из Государственного Исторического Музея. Выдавались специальные наушники, чтобы команда не повредила уши, на съемочной площадке стоял страшный грохот от выстрелов. Весь процесс съемок проходил на заброшенном заводе, что придавало искренний антураж кадрам. По сюжету два главных героя - набирающая невероятную слава певица Катя Ростовцева и актёр театра и кино Тимофей Якомульский, спасали человечество. Не обошлось конечно же и без любовной линии, ставшей ключевой во всей истории. Катя предстала в очень необычном, дерзком для нее образе, с длинным высоким хвостом и в обтягивающей кожаной одежде. Во время съемок невооруженным глазом можно было заметить, что герои испытывали симпатию друг к другу, чувствовалась искра между артистами, а потому кадры получились очень естественными. По завершению финальной сцены, где снимался поцелуй главных героев, на площадке воцарилась невероятная тишина. Поцелуй получился настоящим, страстным и взаимным. После длительных съемок Катя и Тимофей уехали вместе в неизвестном направлении. Напоминаем, что премьера клипа состоится 30 октября! Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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