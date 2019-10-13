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Дженніфер Лопес у блакитному пальто "помолоділа" на 10 років (Фото)
13.10.2019 22:55
Вечірня поява Дженніфер Лопес на вулицях Нью-Йорка змусило нас переглянути свої базові принципи.

На вечерю з дочкою Еммою і сестрою Ліндою зірка прийшла в пальто ніжно-блакитного кольору (на західний манер його називають baby blue). І один цей пастельний відтінок зробив весь образ!

По-перше, цей поступливий колір підходить, як блондинкам, так і брюнеткам. По-друге, має «відпускний ефект» - здається, він сразу освіжає. По-третє, блакитне пальто - відмінний модний союзник для джинсів, в яких багато хто з нас проводять більшу частину цього сезону.

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