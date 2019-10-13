Вечірня поява Дженніфер Лопес на вулицях Нью-Йорка змусило нас переглянути свої базові принципи.



На вечерю з дочкою Еммою і сестрою Ліндою зірка прийшла в пальто ніжно-блакитного кольору (на західний манер його називають baby blue). І один цей пастельний відтінок зробив весь образ!



По-перше, цей поступливий колір підходить, як блондинкам, так і брюнеткам. По-друге, має «відпускний ефект» - здається, він сразу освіжає. По-третє, блакитне пальто - відмінний модний союзник для джинсів, в яких багато хто з нас проводять більшу частину цього сезону.







