Сергей Ковальчик в свои 50 о творчестве и планах на следующие 50 Юбилей художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Максима Горького Сергея Ковальчика стал для корреспондента агентства «Минск-Новости» хорошим поводом для обстоятельной беседы с ним о творчестве и театре. – Когда вы осознанно решили, что станете режиссером и кто повлиял на ваш выбор? – Есть старый актерский анекдот. Сидит пожилой актер ТЮЗа возле зеркала в гримерке. На нем костюм зайчика и шапка с ушками. Смотрит на себя в зеркало и говорит: «Ты этого хотел? Ты это получил!» Я с детства хотел стать режиссером, и сейчас делаю то, о чем мечтал. Правда все пришло не сразу. Десятилетним мальчишкой театр не любил, мне было стыдно выходить на сцену. А потом меня, пятнадцатилетнего, позвал в студию киноактера одноклассник, попросил посмотреть отрывок спектакля со стороны. Я это сделал и посоветовал немного изменить происходящее на сцене. Мое предложение одобрили, ребята продемонстрировали публике то, что получилось. Всем понравилось. И тогда я понял: мне интересней помогать другим делать что-то, а не играть самому на сцене. – Вы освоили три профессии: актер, режиссер и управленец. Какая из трех составляющих в вас доминирует? – Это звенья одной цепи. Режиссер в театре должен знать все или по крайней мере стремиться к этому. Бич нашего времени – дилетантизм. Сегодня любой может играть на сцене, ставить свой спектакль и, вероятно, его даже похвалят, но к профессии это не будет иметь никакого отношения. Режиссеру нужно быть образованным всесторонне. Изучаю театр не только как место работы, но и сферу жизни и деятельности человека. Мне интересно как сочетается творчество с производством, ищу, какие решения надо принять, чтобы творческий процесс стоял на первом месте. Театр – вид профессионального искусства, а не субъект хозяйствования. Каждый актер индивидуален и требует особого подхода. – вероятно, освоите еще и профессию психолога? – Психология – часть режиссуры. Ты не можешь пройти мимо моментов, которые тебе нужны в работе. Я должен знать, каким был Лондон в 1600 году, если ставлю пьесу Шекспира, как жили люди в то время, что их беспокоило. – В вашей режиссерской копилке разноплановые произведения: детские постановки, документальные фильмы, спектакли по произведениям классиков: «Бег» Михаила Булгакова, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира. Не обошли вы и творчество современных драматургов Алексея Дударева и Андрея Курейчика, с которыми создали спектакли «Экзекутор» и «Пане Коханку». С кем сложнее работать: с классикой или современниками? – С одной стороны, современному автору можно задать вопрос, чтобы глубже понять замысел его произведения. К классику же с таким вопросом не обратишься, но у тебя развязаны руки, включаешь фантазию. С другой – можно спровоцировать создание новой пьесы современным автором. Так родились спектакли «Подводники» и «Пане Коханку», созданные вместе с Андреем Курейчиком. Мы обсуждали общий замысел, идею, развитие сюжета. В этом красота работы с современным драматургом, а классик открывает больше возможностей для твоего собственного воображения, что тоже хорошо. – Разнообразная палитра спектаклей, которые вы ставили, говорит о том, что вы постоянно в поиске, никак не можете остановиться на одном жанре. – По моему мнению, режиссер должен уметь ставить все, особенно, если он – режиссер драматического театра. Для воплощения своих замыслов ему нужно искать яркие материалы. Если мне хочется пообщаться со зрителем и задать «проклятые» вопросы, нужны произведения Федора Достоевского, а если захочется повеселиться, – найдется комедия «Проделки Ханумы». Режиссеру нужно развиваться разнопланово. Когда ставишь спектакли в одном тоне, невольно начинаешь под свой стиль подстраивать авторов. Я этого делать не хочу. Нужно направлять свою режиссуру на раскрытие замысла автора и проявление тех его идей, которые интересны сегодня. – А как же устоявшееся мнение, что режиссер знает лучше? – Режиссер знает, как надо, а хороший – как не надо. Режиссер-эгоист кричит всему миру: «Посмотрите, как Я круто ставлю спектакли! Как Я могу!». Студентам, которым преподаю режиссуру в Белорусской государственной академии искусств, объясняю, что надо быть скромнее, не выпячивать себя на первый план. Высший пилотаж режиссуры в том, чтобы ее не было видно. Об этом мне сказал легендарный режиссер и учитель Аркадий Кац, и это правильно. – Согласна, но иногда театры вынуждены отвечать на запросы зрительской массовки, чтобы получить прибыль, и тогда спектакль перерастает в шоу со спецэффектами. Бывает и так, что классика осовременивается до неузнаваемости. – В подобных экспериментах велик процент случайности. А если спецэффект просто «прилеплен» к спектаклю, актуализация не мотивирована режиссером, то зритель выходит из зала с вопросами, а ему нужно получать на них ответы во время спектакля. – У вас множество наград. Какие самые дорогие сердцу или они для вас не важны? – Думаю, когда творческий человек говорит, что ему все равно, есть или нет награды, он лукавит. Для художника любая из них подчеркивает его удачи и заслуги. Мне дороги медаль Франциска Скорины, награды от министра обороны и, конечно, звание заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь. Приятно, когда государство отмечает заслуги художника, и искренне радуюсь, когда награждают коллег. – Юбилей — один из знаковых моментов в жизни. Какие задумки на следующие пятьдесят лет? – Понял, что долгоиграющих планов в театре строить нельзя. Театр – это корабль, идущий по волнам к манящим и таинственным берегам. Ты в положении Колумба: не знаешь, ожидать ли шторма или штиля, будут ли на пути скалы или рифы. Но, чтобы не заблудиться, не сбиться с пути, театр должен четко осознавать свою главную цель – обогащение души человека. И как художественный руководитель подбираешь пьесы для репертуара, постановщиков, художников, работаешь с актерами, думаешь обо всех. Режиссеру проще, он заботится прежде только о воплощении своих замыслов. А еще важно, чтобы в театр приходили зрители не под воздействием пиара или рекламы, а потому, что родился по-настоящему интересный спектакль. Мне кажется, сегодня театру в океане рыночных отношений нужно научиться выживать без фальшивых сенсаций, сохраняя при этом свой художественный уровень. Когда работаешь только ради сенсации, забываешь о главном – идее Автора и ее воплощении. Театр иногда двигают в направлении сферы услуг, но профессиональное искусство не вписывается в эти рамки. – Что можете сказать о дальнейшем пути театра? – Наш театр открыл 87-й театральный сезон и уверенно смотрит в будущее. Реконструкция закончится, мы вернемся на нашу сцену и откроем двери в зрительный зал. Самый большой зал между драмтеатров Минска – на 450 мест. И когда такой зал полон – это большое счастье. Это значит, мы делаем что-то такое, что заставляется людей оторваться от телевизора и подняться с уютных диванов. Нужно продолжать работать так, чтобы зрители спешили к нам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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