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Наталя Водянова в образі від російського бренду вийшла у світ (Фото)
14.10.2019 00:11
37-річна Наталя Водянова відвідала виставку Fondation Louis Vuitton в Парижі. Супермодель вибрала ефектний образ для виходу в світ.

Багатодітна мама одягла вільний брючний костюм російського бренду Lesyanebo. Дизайнер Олеся Шиповська створила стильний ансамбль з блідо-жовтого блейзера і широких штанів в тон. Наталя завершила образ топом Fendi з фірмовим принтом модного будинку. Волосся зірка залишила розпущеним, а в якості аксесуарів вибрала великі сережки. Яскрава помада стала фінальним акордом б'юті-образу моделі.

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