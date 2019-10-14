37-річна Наталя Водянова відвідала виставку Fondation Louis Vuitton в Парижі. Супермодель вибрала ефектний образ для виходу в світ.



Багатодітна мама одягла вільний брючний костюм російського бренду Lesyanebo. Дизайнер Олеся Шиповська створила стильний ансамбль з блідо-жовтого блейзера і широких штанів в тон. Наталя завершила образ топом Fendi з фірмовим принтом модного будинку. Волосся зірка залишила розпущеним, а в якості аксесуарів вибрала великі сережки. Яскрава помада стала фінальним акордом б'юті-образу моделі.



