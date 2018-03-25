



Відома телеведуча та дизайнер Жанна Бадоєва ось уже кілька років мешкає у Італії разом зі своїм третім чоловіком Василем Мельничином. У мережі зірка час від часу хвастать світлинами з коханим, втім, днями вперше присвятила йому великий допис.



"Я хочу присвятити цей пост своєму чоловіку. Не тому що я думаю, що він найкращий чоловік, а тому що він справжня ВЕЛИКА людина. Звичайно, спільне життя завжди розкриває людей і у нас у всіх є свої темні сторони. Але настільки бути справжнім і добрим можуть не всі. Тому твої темні сторони це лише маленькі цятки на залитому сонцем полі)))) вже стільки років я спостерігаю за його розвитком і злетами і не дуже, що не перестаю дивуватися, як людина може так продуктивно аналізувати своє життя, робити висновки і йти далі. Дуже пощастило всім, хто поруч з ним, тому що можна багато чому навчитися і багато чого зрозуміти. Він завжди знаходить правильні слова і завжди тебе підтримає (мене), навіть, якщо я не права, він скаже в чому і чому, але буде за мене. Сьогодні не його день народження і немає ніякої річниці у нас. Просто захотіла сказати слова захоплення такій людині. Ps. Він навіть дав мені свій костюм для фотосесії (брешу, взяла без дозволу і порвала його каблуком), він або не помітив або не захотів бути дріб'язковими в розборках, але так і нічого не сказав)))) добрий, великий, розумний... Шкода, розмір взуття його не підходить, любіть своїх чоловіків!", - зворушливо написала Жанна.



Допис, поширений Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 25 Бер 2018 р. о 12:43 PDT

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