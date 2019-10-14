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Дочка Кім Кардашьян зростає справжньою модницею (Фото)
14.10.2019 05:59
Каньє Вест провів недільну службу в Говардському університеті у Вашингтоні. Сім'я підтримала репера.

Кім Кардашьян поділилася з шанувальниками знімками старших дітей, зроблених перед походом до церкви. Модниця Норт вибрала ефектний образ. Шестирічна дівчинка одягла пісочного кольору куртку з хутряним декором і сірі вільні штани. Завершенням її модного ансамблю стали білосніжні кросівки і сонцезахисні окуляри.

Трирічний Сейнт надів такий же наряд, як і його старша сестра, тільки всі деталі образу хлопчика були білого кольору.

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