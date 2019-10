В одному з останніх випусків реаліті-шоу Keeping Up With The Kardashians сестри Кендалл Дженнер і Хлої Кардашьян вирушили на пляж Малібу - не відпочивати, а чистити його від сміття!



Зірки приєдналися до волонтерів громадської організації Heal the Bay, яка дбає про чистоту берегової лінії всього Лос-Анджелеса. Навіть в рукавичках і з відрами знаменитості виглядали круто!