|Кайлі Дженнер відверто про вагітність і розтяжки на тілі
|14.10.2019 06:54
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«Немає нічого більш дивного, ніж відчувати, як твоє малятко росте і рухається всередині тебе», - так зірка відповіла на питання, що ж під час вагітності їй подобалося найбільше.
Також її запитали про те, чи було важко прийти в форму після пологів:
«Я досить швидко схудла, але досі не стала такою ж, як до вагітності. Я просто прийняла себе, і впевненість повернулася. Напевно, потрібен час».
А ще Кайлі зізналася, що у неї є розтяжки на шкірі, і вона не може їх позбутися:
«Я просто прийняла їх, як подарунок від Стормі».
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