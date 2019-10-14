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Кайлі Дженнер відверто про вагітність і розтяжки на тілі
14.10.2019 06:54
Півтора року назад Кайлі Дженнер стала мамою! Знаменитість часто постить фото з Стормі і показує, як вона росте. Нещодавно, наприклад, зірка розповіла підписникам про вагітність: фанати задавали питання в Instagram-Stories, і Дженнер відверто на них відповідала.

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«Немає нічого більш дивного, ніж відчувати, як твоє малятко росте і рухається всередині тебе», - так зірка відповіла на питання, що ж під час вагітності їй подобалося найбільше.

Також її запитали про те, чи було важко прийти в форму після пологів:

«Я досить швидко схудла, але досі не стала такою ж, як до вагітності. Я просто прийняла себе, і впевненість повернулася. Напевно, потрібен час».

А ще Кайлі зізналася, що у неї є розтяжки на шкірі, і вона не може їх позбутися:

«Я просто прийняла їх, як подарунок від Стормі».

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