Півтора року назад Кайлі Дженнер стала мамою! Знаменитість часто постить фото з Стормі і показує, як вона росте. Нещодавно, наприклад, зірка розповіла підписникам про вагітність: фанати задавали питання в Instagram-Stories, і Дженнер відверто на них відповідала.







«Немає нічого більш дивного, ніж відчувати, як твоє малятко росте і рухається всередині тебе», - так зірка відповіла на питання, що ж під час вагітності їй подобалося найбільше.



Також її запитали про те, чи було важко прийти в форму після пологів:



«Я досить швидко схудла, але досі не стала такою ж, як до вагітності. Я просто прийняла себе, і впевненість повернулася. Напевно, потрібен час».



А ще Кайлі зізналася, що у неї є розтяжки на шкірі, і вона не може їх позбутися:



«Я просто прийняла їх, як подарунок від Стормі».