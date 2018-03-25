Погода, Новости, загрузка...
Майбутня бабуся: Джамала похвалилася своєю мамою (ФОТО)
25.03.2018 13:50
dzha.jpg (21.91 Kb)

Напередодні Джамала у Інстаграмі похвалилася своєю матусею, повідомивши шанувальникам, що інтерв'ю (чи не перше!) з Галиною Михайлівною можна буде побачити у "Світському житті".

І справді, майбутня бабуся поговорила з Катею Осадчею, поділившись особистим.

"Коли народилася Сусанна, я захопилася джазом і дуже любила Еллу Фітцджеральд. З самих пелюшок вона слухала музику поки спала, але потім неможливо було вимкнути, вона так кричала", - розповідає мама Джамали.

Пані Галина додає, що очікує внуків, адже найголовніше у житті - це родина, а не кар'єра.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 24 Бер 2018 р. о 11:09 PDT


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить