До недавно часу актор вів себе, як абсолютно зразковий чоловік, який безперервно розповідав усім, які у нього приголомшливі армия і діти, і як багато вони для нього означають. Тому чутки про те, що 58-річний Клуні захопився колегою по зйомках, 30-річною актрисою Брі Ларсон, розчарувала його шанувальників.







З Брі Джордж зустрівся на зйомках реклами для «Nespresso». І як відразу ж помітили колеги, з самого початку Джордж почав приділяти Ларсон багато уваги. І оскільки знайдеться не багато жінок, здатних встояти перед чарівністю актора, Брі почала з ним фліртувати. Зауважимо, що сама Ларсон в даний час абсолютно вільна - після того, як вона розлучилася в цьому році зі своїм нареченим - музикантом Алексом Грінвальдом. Але ось чому її не збентежив той факт, що Клуні одружений і, як вважалося до цих пір, цілком щасливо, не зрозуміло. Адже раніше Брі, володарка «Оскара» за фільм «Кімната», не користувалася репутацією «викрадачки» чужих чоловіків.



Як стверджує інсайдер, чутки про інтрижку її чоловіка дійшли і до Амаль. І це, зрозуміло, її зовсім не обрадувало. Звичайно, Клуні постарався запевнити дружину, що нічого серйозного між ним і Ларсон не було. Однак те, що Амаль не змогла зберегти гарний настрій навіть в день святкування п'ятої річниці її весілля з Джорджем, свідчить, на думку фанатів, про те, що вона йому не повірила.



Нагадаємо: подружжя Клуні святкувало важливу для них дату в ресторані з друзями - Ренді Гербером і Сінді Кроуфорд. Однак, за свідченням відвідувача закладу, під час вечері актор посварився з дружиною. А коли вони виходили з ресторану, папараці зняли її в сльозах. І, як вважають фоловери місіс Клуні, тепер стало ясно, через що сумує Амаль.

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