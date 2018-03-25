|Золота дівчинка: Даша Астаф"єва вразила фотосесією у пікантному боді (ФОТО)
|25.03.2018 16:39
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Відома співачка Даша Астаф'єва, яка нещодавно опублікувала відверті фото у білизні та зізналась, що вирішила худнути до літа, незважаючи на те, що вважає свою фігуру неідеальною, продовжує зніматися у пікантних фотосесіях.
Днями в Інстаграмі співачки з'явилися світлини, на яких вона позує у боді тілесного кольору та всипана золотими блискітками. Фотосесію із захватом сприйняли шанувальники, у коментарях переконуючи зірку, що далі їй стрункішати не варто, адже фігура у Даші дуже зваблива.
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