|Щасливі разом: Олена Шоптенко похвалилася чоловіком (ФОТО)
|25.03.2018 17:58
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Відома хореограф Олена Шоптенко вагітна і вже зовсім скоро стане матусею, втім, особистим зірка у мережі майже ніколи не ділиться і днями шанувальники чи не вперше побачили її чоловіка.
Яскраве фото Шоптенко опублікувала у мережі. На свілині Олена позує з коханим, Олексієм Івановим і обидвоє радісно сміються.
"Ну може ж у нас бути хоча б одна серйозна фотографія?", - жартома підписала фото Шоптенко.
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